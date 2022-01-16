В Туле на улице Хворостухина вновь провалился асфальт Фото: соцсети

Как мы уже сообщали ранее, в ночь с пятницы на субботу в районе дома № 6 по ул. Хворостухина в Туле прорвало водовод. Последствия прорыва коммунальщики устраняли около суток. С учетом того, что грунт здесь достаточно зыбкий, вновь пострадала насыпная дорога, связывающая Глушанки с улицей Кирова.

Напомним, что провалы стали сопровождать эту часть Хворостухна буквально с первых же дней ее эксплуатации – в 2019 и 2020 годах здесь также приходилось восстанавливать покрытие.