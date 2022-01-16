В тренерском штабе Тульского АКМ дополнительные перемены – в клуь пришел Денис Баев Фото: соцсети

Баев - известный в прошлом защитник, он играл 17 лет на высшем уровне, в суперлиге и КХЛ. В частности, Баев защищал цвета ЦСКА, "Витязя", "Трактора", "Спартака", "Северстали", "Атланта" и "Сибири", а также ряда клубов ВХЛ.

Тренерскую карьеру начал в 2016 году в тверском ТХК. Последнее место работы Дениса Баева - хоккейный клуб "Рязань", который он возглавлял в качестве главного тренера и покинул осенью 2021 года.