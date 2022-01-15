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Спорт15 января 2022 11:00

Тульский АКМ возглавил новый тренер Дмитрий Евстигнеев

Он пришел на смену Анатолию Ждахину
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский АКМ возглавил новый тренер Дмитрий Евстигнеев

Тульский АКМ возглавил новый тренер Дмитрий Евстигнеев

Фото: материалы пресс-служб

Новым главным тренером тульской команды Высшей хоккейной лиги назначен Дмитрий Евстигнеев.

Евстигнеев родился 2 февраля 1977 года, воспитанник воскресенского «Химика», с 1997 года выступал на позиции нападающего за команды «Русич» (Рязань), «Шахтер» (Прокопьевск), «Химик-2» (Воскресенск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Русич-Эксима» (Рыбинск), ХК «Рязань». Игровую карьеру закончил в 2007 году.

Тренерскую карьеру начал в 2011 году в клубе «Снежные барсы» (Москва), возглавлял команды юношей 1997, 1998 и 2006 годов рождения. Затем работал в МХЛ старшим тренером «Атланта» (Мытищи) и в ВХЛ тренером ХК «Рязань» и ХК «Тамбов».

С 2020 года в системе «Академии Михайлова» Евстигнеев возглавлял новомосковскую «Академию Михайлова» (U-18), выступающую в ЮХЛ, а также команду юношей 2005 года рождения, участвующую в Открытом чемпионате Москвы. В сезоне-2021/2022 работал главным тренером «Академии Михайлова-Юниор».