Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 7:00

Сразу на нескольких улицах Тулы вечером 14 января было парализовано движение трамваев

Причины разные, в том числе и неправильно припаркованные авто
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сразу на нескольких улицах Тулы вечером 14 января было парализовано движение трамваев

Сразу на нескольких улицах Тулы вечером 14 января было парализовано движение трамваев

Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 14 января в Туле приостановили движение трамваи в сторону Зареченского района. По словам туляков, вагоновожатые поворачивали в сторону Московского вокзала, ссылаясь на большое количество воды на путях в Заречье.

Также на улице Михеева трамваи, ехавшие в сторону Кауля, встали из-за неудачно припаркованных машин. Спецвагон-электровеник оказался шире обычного трамвая и не смог протиснуться. Пришлось вызывать эвакуатор.

А на улице Оборонной вышел из строя один из вагонов, полностью парализовав движение до приезда спецтехники.