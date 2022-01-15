Сразу на нескольких улицах Тулы вечером 14 января было парализовано движение трамваев Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 14 января в Туле приостановили движение трамваи в сторону Зареченского района. По словам туляков, вагоновожатые поворачивали в сторону Московского вокзала, ссылаясь на большое количество воды на путях в Заречье.

Также на улице Михеева трамваи, ехавшие в сторону Кауля, встали из-за неудачно припаркованных машин. Спецвагон-электровеник оказался шире обычного трамвая и не смог протиснуться. Пришлось вызывать эвакуатор.

А на улице Оборонной вышел из строя один из вагонов, полностью парализовав движение до приезда спецтехники.