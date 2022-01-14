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Общество14 января 2022 12:08

Землеторговля по-тульски: двое мошенников продали не принадлежавшие им участки

Прокуратура Советского района Тулы поддержала государственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками
Игорь КОПЫТОВ
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Землеторговля по-тульски: двое мошенников продали не принадлежавшие им участки

Землеторговля по-тульски: двое мошенников продали не принадлежавшие им участки

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в 2015 году 32-летний туляк совместно с 46-летним знакомым представил в соответствующий отдел Росреестра подложные свидетельства о праве собственности на два земельных участка, датированные 1992 годом, якобы выданные им органом местного самоуправления. Получив свидетельства о государственной регистрации права собственности, злоумышленники благополучно их продали. Тем самым министерству имущественных и земельных отношений Тульской области был причинен ущерб свыше 3,5 млн рублей.

Однако, спустя годы обман вскрылся. В результате Советский районный суд признал одного из мошенников виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.