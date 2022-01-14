Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 10:15

В Тульской области женщина обманом получила денежный займ

Теперь в ее отношении в суд направлено уголовное дело о мошенничестве
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области женщина обманом получила денежный займ

В Тульской области женщина обманом получила денежный займ

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимая за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 45-летняя жительница Узловского района с целью получения денежного займа 25 февраля прошлого года сообщила сотруднику ООО МКК «Центрофинанс Групп» недостоверные сведения относительно своего места работы и платежеспособности. Полученными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, даже и не думая погашать займ.

Теперь она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено мировому судье.