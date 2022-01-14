В Тульской области женщина обманом получила денежный займ Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимая за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 45-летняя жительница Узловского района с целью получения денежного займа 25 февраля прошлого года сообщила сотруднику ООО МКК «Центрофинанс Групп» недостоверные сведения относительно своего места работы и платежеспособности. Полученными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, даже и не думая погашать займ.

Теперь она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено мировому судье.