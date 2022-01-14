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Общество14 января 2022 9:08

Семье, проживающей в аварийном доме в Туле, предоставят жилье после вмешательства прокуратуры

В Туле прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы
Игорь КОПЫТОВ
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Семье, проживающей в аварийном доме в Туле, предоставят жилье после вмешательства прокуратуры

Семье, проживающей в аварийном доме в Туле, предоставят жилье после вмешательства прокуратуры

Фото: Алексей ФОКИН

Вопреки действующему законодательству, чиновники не предоставили семье из аварийного дома благоустроенного жилья. Из-за этого женщина с семьей должна ютиться в аварийном доме, который признали подлежащим сносу еще в 2017 году.

По итогам проверки прокурор Тулы подал в суд иск с требованием обязать администрацию города предоставить семье заявительницы во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение. Исковые требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.