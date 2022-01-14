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Происшествия14 января 2022 8:12

В Алексине Тульской области в лобовом столкновении иномарок пострадала 10-летняя девочка

ДТП произошло накануне
Игорь КОПЫТОВ
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В Алексине Тульской области в лобовом столкновении иномарок пострадала 10-летняя девочка

В Алексине Тульской области в лобовом столкновении иномарок пострадала 10-летняя девочка

Фото: материалы пресс-служб

13 января в 14.20 на улице Городская дорога в городе Алексин 44-летняя автоледи за рулем Nissan Micra не справилась с управлением на большой скорости и столкнулась с ехавшим навстречу Citroen Jympy под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала сама водитель автомобиля Nissan Micra, которая после оказания медицинской помощи была отпущена, а также ее 10-летняя пассажирка, госпитализированная с различными травмами. В Госавтоинспекции подчеркивают, что на момент происшествия девочка находилась на переднем сидении без детского удерживающего устройства.