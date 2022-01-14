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Общество14 января 2022 7:43

В Тульской области задержаны 190 нарушителей правил дорожного движения на арендованных авто

Сотрудниками Госавтоинспекции в период с 24 декабря по 10 января проводилось профилактическое мероприятие «Каршеринг»
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержаны 190 нарушителей правил дорожного движения на арендованных авто

В Тульской области задержаны 190 нарушителей правил дорожного движения на арендованных авто

Фото: материалы пресс-служб

Наиболее число нарушений связано с перевозкой детей - к административной ответственности привлечены 11 водителей. 2 водителя находились за рулем в нетрезвом виде, еще двое отказались от прохождении медицинского освидетельствования.

Два водителя оказались без прав, столько же выехали на «встречку», еще трое не уступили дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения.

За период акции «Каршеринг» произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием арендованных машин.