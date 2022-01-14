В Тульской области задержаны 190 нарушителей правил дорожного движения на арендованных авто Фото: материалы пресс-служб

Наиболее число нарушений связано с перевозкой детей - к административной ответственности привлечены 11 водителей. 2 водителя находились за рулем в нетрезвом виде, еще двое отказались от прохождении медицинского освидетельствования.

Два водителя оказались без прав, столько же выехали на «встречку», еще трое не уступили дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения.

За период акции «Каршеринг» произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием арендованных машин.