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Происшествия14 января 2022 7:31

Безработный туляк обокрал свою собутыльницу

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
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Безработный туляк обокрал свою собутыльницу

Безработный туляк обокрал свою собутыльницу

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции обратилась 42-летняя женщина, сообщившая, что из ее квартиры похищены 10 тысяч рублей.

Предполагаемого вора установили быстро, выяснив обстоятельства кражи — накануне потерпевшая распивала алкоголь дома совместно с 34-летний неработающим знакомым.

Задержанный мужчина в краже денег признался. Похищенные средства он успел потратить на личные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».