Безработный туляк обокрал свою собутыльницу Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции обратилась 42-летняя женщина, сообщившая, что из ее квартиры похищены 10 тысяч рублей.

Предполагаемого вора установили быстро, выяснив обстоятельства кражи — накануне потерпевшая распивала алкоголь дома совместно с 34-летний неработающим знакомым.

Задержанный мужчина в краже денег признался. Похищенные средства он успел потратить на личные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».