Директора тульского аттракциона осудят из-за несчастного случая с мальчиком Фото: Алексей ФОКИН

8 июня прошлого года 10-летний мальчик находился в «Стеклянном лабиринте», расположенном в Белоусовском парке. Ребенок наткнулся на одну из стеклянных панелей, из-за чего та рассыпалась, сильно порезав осколками правую кисть.

Аттракцион был частный, предприниматель арендовал землю в парке. Теперь именно он несет ответственность за его техническое состояние. Мужчине грозит крупный штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.