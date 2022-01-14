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Общество14 января 2022 6:41

Директора тульского аттракциона осудят из-за несчастного случая с мальчиком

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей
Игорь КОПЫТОВ
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Директора тульского аттракциона осудят из-за несчастного случая с мальчиком

Директора тульского аттракциона осудят из-за несчастного случая с мальчиком

Фото: Алексей ФОКИН

8 июня прошлого года 10-летний мальчик находился в «Стеклянном лабиринте», расположенном в Белоусовском парке. Ребенок наткнулся на одну из стеклянных панелей, из-за чего та рассыпалась, сильно порезав осколками правую кисть.

Аттракцион был частный, предприниматель арендовал землю в парке. Теперь именно он несет ответственность за его техническое состояние. Мужчине грозит крупный штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.