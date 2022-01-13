Житель Тульской области вернул деньги за путевку в Турцию через суд Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области заключил договор с турагентом и приобрел путевку в Турцию. Поездка в мае прошлого года из-за пандемии сорвалась. Перенести сроки путешествия было невозможно, поэтому мужчина написал заявление турагенту об аннуляции тура и обратился у туроператору с заявлением о возврате денег.

Туроператор деньги не вернул, и пришлось обращаться в Управление Роспотребнадзора по Тульской области, которое отстаивало интересы туляка в суде. В результате организаторов поездки обязали выплатить не только стоимость турпутевки - 110 000 рублей, но и компенсацию морального вреда, оцененную в 5000 рублей, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы.