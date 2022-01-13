Задержан туляк, подозреваемый в убийстве своего знакомого Фото: Алексей ФОКИН

6 января, исходя из сообщения о без вести пропавшем 45-летнем туляке, в следственном управлении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Накануне мужчина уехал из дома на своем автомобиле и больше его никто не видел.

7 января на территории Тульской области был обнаружен автомобиль пропавшего мужчины, а через некоторое время на одном из полигонов бытовых отходов в Московской области - его тело с признаками насильственной смерти.

По горячим следам удалось задержать подозреваемого в совершении преступления 40-летнего местного жителя, который, по версии следствия, жестоко избил потерпевшего до смерти.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.