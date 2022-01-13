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Общество13 января 2022 13:12

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра и метели

На регион надвигается новая волна непогоды
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра и метели

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра и метели

Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 13 января и 14 января в регионе ожидается снегопад, метель, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах — гололедица.

В МЧС рекомендуют водителям быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Быть осторожными при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.