В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра и метели Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 13 января и 14 января в регионе ожидается снегопад, метель, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах — гололедица.

В МЧС рекомендуют водителям быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Быть осторожными при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.