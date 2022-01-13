В Новомосковске Тульской области в столкновении двух «ВАЗов» пострадали подростки Фото: материалы пресс-служб

12 января в 18:20 на улице Мира в городе Новомосковске 18-летний молодой человек за рулем «ВАЗ 21124» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 21120» под управлением 25-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали сам водитель «ВАЗ 21124», который был отпущен после оказания медицинской помощи, а также его несовершеннолетние пассажиры - 16-летняя девушка и 17-летний парень, которые госпитализированы с различными травмами.