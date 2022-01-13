В Туле на продажу выставлены объекты культурного наследия Фото: Алексей ФОКИН

Все объекты культурного наследия имеют статус регионального значения. На продажу выставлены: часть усадьбы Ливенцева на улице Дзержинского продается за 1,5 с небольшим миллиона рублей, а земельный участок площадью 2 804 квадратных метра - более 27 миллионов рублей.

В доме оружейника Ивана Чижова (ул. Октябрьская, 5) продают три нежилых помещения общей площадью 84 квадратных метра стоимостью — 866,6 тысяч рублей.

Один из исторических корпусов Пробной галереи оружейного завода на улице Демидовская Плотина выставлен чуть дороже, чем за 2,114 миллиона рублей. Участок, прилегающий к нему на 1045 квадратных метров, гораздо дороже - более 10 миллионов рублей.