В Туле оптимизируют работу Единой дежурно-диспетчерской службы Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках оптимизации расширят штат дежурно-диспетчерского персонала на 11 человек, дополнительно оборудуют два автоматизированных рабочих места «Система-112».

Данные меры помогут сократить время реагирования на обращения граждан, улучшить информационный обмен между администрацией города Тулы и ресурсоснабжающими организациями при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, оперативно реагировать на обращения, проводить анализ возникающих ситуаций.