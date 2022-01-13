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Общество13 января 2022 8:48

В Туле оптимизируют работу Единой дежурно-диспетчерской службы

Это позволит более оперативно реагировать на обращения горожан
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле оптимизируют работу Единой дежурно-диспетчерской службы

В Туле оптимизируют работу Единой дежурно-диспетчерской службы

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках оптимизации расширят штат дежурно-диспетчерского персонала на 11 человек, дополнительно оборудуют два автоматизированных рабочих места «Система-112».

Данные меры помогут сократить время реагирования на обращения граждан, улучшить информационный обмен между администрацией города Тулы и ресурсоснабжающими организациями при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, оперативно реагировать на обращения, проводить анализ возникающих ситуаций.