Туляков призвали не парковать машины на путях движения общественного транспорта Фото: материалы пресс-служб

Это касается автовладельцев, которые мешают проезду трамваев, автобусов и троллейбусов в период непогоды. Ежедневно фиксируется порядка трех десятков задержек общественного транспорта.

Кроме того, оставленные автомобили мешают работе коммунальных служб, которые убирают снег.

Напомним, что возмещение ущерба по простою того же трамвая может вылиться в штраф в размере от 5 тысяч рублей, а также эвакуацию транспортного средства.