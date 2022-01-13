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Общество13 января 2022 8:24

Туляков призвали не парковать машины на путях движения общественного транспорта

Об этом сообщили в Управлении транспорта и дорожного хозяйства администрации города
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков призвали не парковать машины на путях движения общественного транспорта

Туляков призвали не парковать машины на путях движения общественного транспорта

Фото: материалы пресс-служб

Это касается автовладельцев, которые мешают проезду трамваев, автобусов и троллейбусов в период непогоды. Ежедневно фиксируется порядка трех десятков задержек общественного транспорта.

Кроме того, оставленные автомобили мешают работе коммунальных служб, которые убирают снег.

Напомним, что возмещение ущерба по простою того же трамвая может вылиться в штраф в размере от 5 тысяч рублей, а также эвакуацию транспортного средства.