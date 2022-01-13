Более 87 тысяч туристов приняла Тульская область за прошедшие новогодние праздники. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

По сравнению с прошлым годом турпоток вырос почти на четверть. Более половины гостей приехали из Москвы и Московской области. Также Тулу посетили жители Калининграда, Татарстана, Краснодарского края.

В новогоднюю ночь площадь Ленина, Казанскую набережную и улицу Металлистов посетили 6 тысяч туляков и гостей оружейной столицы. Помимо Тульского кремля и Музейного квартала, большой интерес у гостей региона вызвали мероприятия в «Октаве» и «Искре».

Все эти дни гостиницы были загружены на 90 процентов.