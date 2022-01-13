Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды13 января 2022 7:47

Более 87 тысяч туристов приняла Тульская область за прошедшие новогодние праздники

Статистику приводит комитет по развитию туризма в регионе
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 87 тысяч туристов приняла Тульская область за прошедшие новогодние праздники. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Более 87 тысяч туристов приняла Тульская область за прошедшие новогодние праздники. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

По сравнению с прошлым годом турпоток вырос почти на четверть. Более половины гостей приехали из Москвы и Московской области. Также Тулу посетили жители Калининграда, Татарстана, Краснодарского края.

В новогоднюю ночь площадь Ленина, Казанскую набережную и улицу Металлистов посетили 6 тысяч туляков и гостей оружейной столицы. Помимо Тульского кремля и Музейного квартала, большой интерес у гостей региона вызвали мероприятия в «Октаве» и «Искре».

Все эти дни гостиницы были загружены на 90 процентов.