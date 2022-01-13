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Здоровье13 января 2022 7:24

В Тульской области пока нет «Омикрона»

Об этом на заседании оперштаба заявил глава регионального Роспотребнадзора
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области пока нет «Омикрона»

В Тульской области пока нет «Омикрона»

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщил руководитель ведомства Александр Ломовцев, региональное управление Роспотребнадзора за прошедшую неделю исследовало 111 проб. При этом штамм «Омикрон» пока не выявлен. Вместе с тем, подчеркнул он, сомнений в том, что он появится в регионе, нет.

В то же время выявили 1421 случай ковида за неделю. На промышленных предприятиях зафиксировали всего 6 заносов. Массового распространения нет. Один зараженный коронавирусом вернулся из Египта.