В Тульской области следком возбудил дело по факту отравления угарным газом пожилого мужчины Фото: материалы пресс-служб

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть 60-летнего жителя села Архангельское наступила от отравления угарным газом и продуктами горения в квартире жилого дома.

В ходе осмотра места происшествия уже представителями регионального следкома установлено, что в квартире, где произошла трагедия, эксплуатировался газовый водонагреватель. По предварительным данным, причиной превышения допустимой концентрации угарного газа в помещении могла стать неисправность дымового канала. Поэтому СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление объективной картины произошедшего и оценку виновности обслуживающих газовое оборудование и вентиляцию организаций.