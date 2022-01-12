Полгода домашнего ареста получила жительница Тульской области за подделку санитарной книжки Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что обвиняемая работала поваром в одном из учреждений социального обслуживания населения Щекинского района. В декабре 2020 года, не желая проходить ежегодный профилактический медицинский осмотр и ежегодную профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, она внесла в свою личную медкнижку заведомо подложные сведения и предоставила ее работодателю. То есть использовала заведомо поддельный официальный документ, дающий право на продолжение работы в должности повара.

На судебном заседании женщина вину не признала, настаивала, что реально проходила все необходимые процедуры. Однако, было доказано: один из врачей, которого та якобы посещала при прохождении медосмотра в указанный ею день, находился на больничном. Более того, амбулаторная медицинская карта, в которой должны были дублироваться записи из личной медицинской книжки об осмотрах врачами и сделанных анализах не заводилась. В оттисках штампов о прохождении врачей-специалистов, имеющихся в личной медицинской книжке гражданки, указано устаревшее название диспансера.

В итоге приговором суда жительница Щекина признана виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ и приговорена к шести месяцам ограничения свободы с запретом покидать место жительства в ночное время, изменять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, выезжать за пределы Щекинского района Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил.