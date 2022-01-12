Тульская область — в пятерке лучших регионов России по качеству управления Фото: Алексей ФОКИН

Показатели эффективности управления в субъектах оценивались по критериям, разделенным на три блока: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. В оценке эффективности управления в регионах принимали участие 204 эксперта.

Средний показатель качества управления в целом не изменился, отмечают эксперты. На первом месте, как и год назад, оказалась Тюменская область, второе место заняла Москва, заняв место Тульской области, которая теперь опустилась на четвертое.

Вместе с тем, как утверждает один из соавторов исследований политолог Константин Калачев, «успехи Тульской области наглядны».