В Тульской области два «металлиста» получили по пол-года исправительных работ Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что двое жителей Щекинского района Тульской области 9 сентября 2021 года в районе полуночи, находясь по месту своей работы на территории АО «Щекиноазот», тайно похитили 29 килограммов лома цветного металла - обрезки медного кабеля, перекинув их через ограждение. На следующий день подсудимые сложили добычу в принесенные с собой мешки и скрылись с похищенным с места преступления, причинив предприятию материальный ущерб на сумму около 12,5 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину. В результате по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ каждому из них назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев, с удержанием в доход государства 5% заработной платы ежемесячно.

Приговор в законную силу не вступил.