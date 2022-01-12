В Туле Land Rover не дал проехать машине «скорой помощи» с госпитализируемой пациенткой Фото: Игорь КОПЫТОВ

10 января во двор дома №49 по улице Щегловская засека прибыла бригада медиков на вызов к пожилой женщине, состояние которой требовало срочной госпитализации. Пока фельдшер находился в квартире, водитель Land Rover перекрыл проезд для машины «скорой помощи». По имеющейся информации, хозяину иномарки якобы не понравилось, что спецавтомобиль преградил ему выезд из двора.

Освобождать дорогу «скорой» мужчина отказался, сославшись на то, что его машина сломалась. В результате на помощь медикам пришли соседи, которые вручную оттащили стоящую поперек проезда иномарку.

Пока правоохранители делают свою оценку ситуации, в соцсетях туляки активно осуждают водителя.