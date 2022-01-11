В Туле кассир магазина и ее знакомая обворовали супермаркет Фото: Алексей ФОКИН

В отделение полиции поступило заявление от сотрудника одного из сетевых магазинов областного центра, расположенного по улице Аркадия Шипунова. Предметом преступного посягательства злоумышленников оказались посуда, детские игрушки, одежда и продукты.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, следственно-оперативная группа установила личности похитителей. Ими оказались 33-летняя женщина-кассир данного супермаркета и ее нигде не работающая 44-летняя знакомая.

Злоумышленницы признались в содеянном. Похищенные товары не обнаружены.