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Происшествия11 января 2022 14:03

В Туле кассир магазина и ее знакомая обворовали супермаркет

Сотрудники полиции установили подозреваемых в краже товаров
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле кассир магазина и ее знакомая обворовали супермаркет

В Туле кассир магазина и ее знакомая обворовали супермаркет

Фото: Алексей ФОКИН

В отделение полиции поступило заявление от сотрудника одного из сетевых магазинов областного центра, расположенного по улице Аркадия Шипунова. Предметом преступного посягательства злоумышленников оказались посуда, детские игрушки, одежда и продукты.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, следственно-оперативная группа установила личности похитителей. Ими оказались 33-летняя женщина-кассир данного супермаркета и ее нигде не работающая 44-летняя знакомая.

Злоумышленницы признались в содеянном. Похищенные товары не обнаружены.