12 января в Туле часть Нижнего Криволучья останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 12 января, с 10.00 и до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Столетова, 1 - 10, 14 - 18, ул. Д. Гумилевской, 10, 12, 14, ул. Н. Островского, 68, 70, 72, частные сектор: ул. Н. Островского, ул. Горсовета, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Криволученские, 1-й, 3-й проезд Н. Островского, ул. Д. Гумилевской.

Ограничения введены в связи с ремонтными работами в районе перекрестка улиц Столетова и Д. Гумилевской.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.