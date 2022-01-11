Сегодня вечером, 11 января, Тульскую область вновь накроет снежная стихия Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 21:00 11 января до 21:00 12 января 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий - снег, местами гололедица, снежные заносы с порывами северного ветра до 10 м/с.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать ту, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток или условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.