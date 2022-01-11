Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 11:05

В Тульской области грядут придут предкрещенский 18-градусный мороз

При этом, по разным прогнозам, велика вероятность жестких температурных качелей
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области грядут придут предкрещенский 18-градусный мороз

В Тульской области грядут придут предкрещенский 18-градусный мороз

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На Тульскую область надвигаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет понижаться уже в ночь с 11 на 12 января - ожидается до -14 градусов. В последующие два дня также будет морозно — до −13 градусов.

Пик холода придется на ночь Старого Нового года, когда столбики термометров опустятся до -18.

Потом же последует резкое потепление в дневные часы до -2 - +1 градуса. Однако, выходные вновь принесут с собой умеренные морозы до -8.

При всем этом сохранятся непродолжительные снегопады, по силе, конечно, уже не сравнимые с теми, что были в минувший понедельник.