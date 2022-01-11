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Общество11 января 2022 14:25

Где в Туле отключат на профилактику газ в среду, 12 января

Специалисты будут проводить техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах
Игорь КОПЫТОВ
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Где в Туле отключат на профилактику газ в среду, 12 января

Где в Туле отключат на профилактику газ в среду, 12 января

Фото: Алексей ФОКИН

12 января работы будут организованы по следующим адресам:

с 10:00 до 17:00 - ул. Калинина, 18, корпус 1;

с 12:00 до 18:00 - ул. Циолковского, 8-в, ул. Мира, 56-а, ул. Костычева, 16, ул. Костычева, 12, корпус 1.

При этом специалисты подчеркивают, что временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры. Поэтому просят лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее.