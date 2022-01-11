Фильм «Селфимания», снятый в Тульской области, получил международгную кинопремию Cinemagia Фото: соцсети

Cinemagia Movie Awards - независимый международный онлайн-кинофестиваль. Среди членов жюри — выдающиеся деятели международной кинематографической сцены. В этом году на фестиваль были поданы несколько сотен заявок из разных стран не только Европы, но и Китая, США. Но именно «Селфимания» выиграла номинацию «Лучший фильм».

Съемки картины проходили в Тульской области в сентябре 2019 года. В ленте снялись такие актеры как Алексей Воробьев, Иева Андреевайте, «девушка Джеймса Бонда» Катерина Мурино, а также Олег Тактаров. В съемках оказался задействован практически весь центр города: Казанская набережная, часть проспекта Ленина, городское пространство «Искра», тульские парки.

Ранее европейская версия фильма - совместного производства России, Италии и Австрии - получила диплом кинофестиваля российского кино Premio Felix в Милане «За ироничную трактовку мира социальных сетей».