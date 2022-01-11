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Происшествия11 января 2022 12:05

В Веневе Тульской области старшая медсестра райбольницы фиктивно оформляла сертификаты о вакцинации

В суд направлено уголовное дело по факту получения взяток за поддельные справки
Игорь КОПЫТОВ
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В Веневе Тульской области старшая медсестра райбольницы фиктивно оформляла сертификаты о вакцинации

В Веневе Тульской области старшая медсестра райбольницы фиктивно оформляла сертификаты о вакцинации

Фото: Алексей ФОКИН

51-летняя старшая медицинская сестра ГУЗ «Веневская ЦРБ» с апреля по июнь 2021 года получила денежное вознаграждение в общей сумме 19 тысяч рублей за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Однако схема обогащения была раскрыта. Прокуратурой Веневского района Тульской области утвержден обвинительный акт в совершении 13 преступлений по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Теперь уголовное дело направлено в мировой суд.