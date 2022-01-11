Туляк предложил заключенному организовать освобождение за 1,5 миллиона и сам угодил в тюрьму Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы предложил знакомому, отбывающему наказание в местах лишения свободы, за 1,5 млн рублей оказать помощь в условно-досрочном освобождении с помощью своего родственника, работающего в полиции. Предложение было передано через гражданскую жену осужденного, которая все рассказала правоохранителям. В результате взлоумышленник был задержан.

Суд приговорил 29-летнего «предпринимателя» по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.