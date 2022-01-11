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Общество11 января 2022 10:05

Более 290 юных туляков попали в травмпункт детской областной больницы за новогодние каникулы

Основные травмы вызваны катанием на горках
Игорь КОПЫТОВ
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Более 290 юных туляков попали в травмпункт детской областной больницы за новогодние каникулы

Более 290 юных туляков попали в травмпункт детской областной больницы за новогодние каникулы

Фото: материалы пресс-служб

18 пациентов госпитализированы. Чаще всего дети получали компрессионные переломы позвоночника, переломы ключицы и конечностей.

Основной источник травматизма — развлечения на горках, утверждают медики. И напоминают, что ни в коем случае не следует толкать, раскручивать ледянку или тюбинг, либо привязывать их к транспортному средству. Чтобы избежать травм, следует и правильно выбирать место для катания. Горка для катания должна быть пологой и снежной, без трамплинов. Важно, чтобы катание завершалось безопасно: впереди не должно быть деревьев, заборов, столбов, стен, водоемов, дорог.