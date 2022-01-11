В Тульской области при столкновении двух легковушек пострадала женщина Фото: материалы пресс-служб

10 января в 09.30 на 747-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на территории Алексинского района 61-летний мужчина за рулем KIA RIO не выбрал безопасную дистанцию между транспортными средствами, в результате чего «подтолкнул» движущийся в попутном направлении Renault Symbol, за рулем которого был 46-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка Renault, получившая незначительные травмы.