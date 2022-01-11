Ряд поселений в Большой Туле 11 января остался без воды из-за аварийно-восстановительных работ. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

11 января с 10.00 до окончания работ ограничена подача холодной воды в селе Алешня на улицах Лесной, Полевой и Парковой. Аварийно-восстановительные работы проводятся на пер. Новый, у дома № 8. Ограничат подачу холодной воды и в поселке Обидимо, где будут ремонтировать водопроводно-насосную станцию.

С 11.00 воду перекроют в деревне Харино, где ремонтно-восстановительные работы проведут на артезианской скважине.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.