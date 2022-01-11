Тулячку, не пошедшую работать по целевому контракту, оштрафовали на 366 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В 2014 году ведомство направило тулячку на целевое обучение в столичный медуниверситет Сеченова и все последующие годы исправно платило стипендию — в общей сумме набежало 216 тысяч рублей. Однако после окончания вуза молодой врач в Тульскую областную клиническую больницу, согласно контракту, работать не пошла. Девушка заявила, что в медучреждении ей сообщили об отстутствии вакантных мест нет. В результате она трудоустроилась в другом месте, тем самым в одностороннем порядке отказавшись от исполнения принятых на себя по договору о целевом обучении обязательств.

Минздрав решил взыскать с нее выплаченную стипендию, штраф и проценты за использование денежных средств. Суд частично удовлетворил требования ведомства, обязав тулячку выплатить 366 тысяч рублей и госпошлину.