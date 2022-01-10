В Тульской области за неделю от коронавируса умерли 82 человека Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю, с 4 по 10 января, в Тульской области 1 421 человек заболел коронавирусом. Инфекцию регистрировали у жителей всех районов и городских округов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 77 223 случая заболевания.

Выздоровели от ковида за этот же срок 1 324 жителя региона, а общее число выздоровевших за все время наблюдения – 68 291 человек.

Кроме того, за неделю подтвердили 82 летальных исхода у пациентов в возрасте от 33 до 99 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 4 368 человек.