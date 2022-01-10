В Тульской области 8-летний мальчик травмировал позвоночник, скатившись с горки Фото: Алексей ФОКИН

8 января в Алексинском районе 8-летний ребенок травмировал позвоночник, катаясь на ледянке с горы. Первую помощь мальчику оказали врачи Алексинской больницы, однако, этого оказалось недстаточно. Пришлось задействовать вертолет санавиации.

В Тульскую детскую областную больницу маленького пациента доставили за 20 минут.

За прошлый год авиамедицинские бригады эвакуировали по воздуху более 140 жителей региона, из которых 31 ребенка.