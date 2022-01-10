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Общество10 января 2022 7:48

В Тульской области 8-летний мальчик травмировал позвоночник, скатившись с горки

Сейчас самочувствие ребенка врачи оценивают как удовлетворительное
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области 8-летний мальчик травмировал позвоночник, скатившись с горки

В Тульской области 8-летний мальчик травмировал позвоночник, скатившись с горки

Фото: Алексей ФОКИН

8 января в Алексинском районе 8-летний ребенок травмировал позвоночник, катаясь на ледянке с горы. Первую помощь мальчику оказали врачи Алексинской больницы, однако, этого оказалось недстаточно. Пришлось задействовать вертолет санавиации.

В Тульскую детскую областную больницу маленького пациента доставили за 20 минут.

За прошлый год авиамедицинские бригады эвакуировали по воздуху более 140 жителей региона, из которых 31 ребенка.