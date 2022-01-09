10 января без электричества останется ряд домов в Туле Фото: Алексей ФОКИН

С 10 января возобновляются плановые работы на электросетях, а потому часть домов останется завтра без электроснабжения. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 55, 57; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25; пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5; ул. Пархоменко, 46, 48; ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23; ул. Станиславского, 29, 35; ул. Ак. Павлова, 38; пер. Станиславского, 2; ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в.

с 11:00 до 16:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.), 16-а, 21-а; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; д. Ивановка: ул. Садовая; ул. Архангельская; ул. Чукотская; ул. Альпийская.