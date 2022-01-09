Тульской Роспотребнадзор поймал на санитарных нарушениях 18 магазинов и гостиницу

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает проверять торгующие организации на соблюдение санитарно-эпидемических норм. Так, за последнее время проверили 83 организации региона - магазины, торгующие непродовольственными товарами, и гостиницы.

По итогам проверок был найден ряд нарушений, по факту которых ведомство возбудило 18 административных дел в отношении магазинов, а также одно - в отношении гостиницы. Материалы в отношении одного из субъектов отправили на рассмотрение в суд, по результатам заседания деятельность предприятия может быть приостановлена.