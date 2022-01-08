Тульские фигуристы сыграют «Концерт для Деда Мороза» на Губернском катке Фото: материалы пресс-служб

8 января тульские фигуристы выйдут на лед Губернского катка в рамках музыкального представления «Концерт для Деда Мороза».

В этот вечер для туляков выступят 35 спортсменов, воспитанников ГУ ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» и ДЮСШ «Виктория» в возрасте от 6 до 20 лет.

Представление начнется в 18:00, вход на него бесплатный, предварительная запись на мероприятие не требуется.