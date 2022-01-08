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Звезды8 января 2022 7:30

Тульский ТЮЗ покажет сказку «Двенадцать месяцев» в стиле корейского K-pop

В театрах Тулы проходят последние новогодние показы
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

8 января тульские театры проводят последние показы новогодних детских спектаклей для детей.

Так, ТЮЗ приглашает на новогоднюю сказку «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака, которую режиссер-постановщик Владимир Шинкарев и художник-постановщик Денис Ляпин поставили, добавив в историю сказочный мир в стилистике популярной южнокорейской субкультуры K-pop.

Перед спектаклем зрители поучаствуют в интермедии-киносъемке: по сюжету их используют в качестве массовки в музыкальных номерах.

Еще один показ пройдет для малообеспеченных многодетных семей завтра, 9 января, в рамках региональной акции «Всей семьей в театр».

А в Тульском академическом театре драмы сегодня покажут спектакль «Конёк-горбунок». Перед началом гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.