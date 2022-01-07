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Общество7 января 2022 14:59

В Туле торжественно выписали из роддома четырех детей, родившихся в новогоднюю ночь

Торжественная выписка и поздравление семей прошло 4 января
Источник:kp.ru
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В Туле торжественно выписали из роддома четырех детей, родившихся в новогоднюю ночь

В Туле торжественно выписали из роддома четырех детей, родившихся в новогоднюю ночь

Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошла торжественная выписка четверых малышей, появившихся на свет в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Новорожденных зарегистрировали и выписали 4 января в Тульском областном перинатальном центре, а их семьи получили поздравления от министра здравоохранения.

В праздничную ночь в семье Поповых родилась дочь Ульяна, в семье Барановых сын Даниил, в семье Калининых сын Марк, в семье Титушкиных сын Глеб.

А всего с начала 2022 года в Тульском областном перинатальном центре появилось на свет 28 новорожденных.