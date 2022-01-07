В Туле торжественно выписали из роддома четырех детей, родившихся в новогоднюю ночь Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошла торжественная выписка четверых малышей, появившихся на свет в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Новорожденных зарегистрировали и выписали 4 января в Тульском областном перинатальном центре, а их семьи получили поздравления от министра здравоохранения.

В праздничную ночь в семье Поповых родилась дочь Ульяна, в семье Барановых сын Даниил, в семье Калининых сын Марк, в семье Титушкиных сын Глеб.

А всего с начала 2022 года в Тульском областном перинатальном центре появилось на свет 28 новорожденных.