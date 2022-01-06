Туляков предупреждают об опасности схода снега с крыш Фото: Алексей ФОКИН

В Туле после снежного залпа, обрушившегося на город и область накануне, сегодня наступила оттепель - температура воздуха местами достигает +3 градусов. Все это может привести к образованию сосулек и сходу снега с крыш и навесов. На сайте администрации Тулы. разместили предупреждение и напомнили правилах безопасного поведения при угрозе схода снега:

- при движении по улице держаться подальше от домов,

- не парковать автотранспорт вблизи зданий,

- обходить балконы, скатные крыши и другие потенциально опасные объекты.

А управляющим компаниям рекомендовали в срочном порядке на подведомственных зданиях очистить кровли, конструкции и навесы от сосулек, наледи и снега, которые могут упасть на прохожих, а также установить ограждения и разместить плакаты в потенциально опасных местах.