Житель Богородицка продает за 6,5 млн рублей кота, которого "держал на руках президент"

На одном из известных сайтов по продаже товаров из рук в руки появилось объявление от жителя Богородицка в Тульской области: мужчина предлагает купить кота за 6,5 млн рублей. Ценность животного, по утверждению продавца, в том, что однажды его на руках держал действующий президент РФ.По мнению продавца, коллекционеры должны оценить.

Автор уточняет, что цена временная, и завтра станет выше, но возможен небольшой торг. Также хозяин согласен обменять кота на Mercedes-Benz E 200, Kawasaki Ninja 600 или дом.