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Общество6 января 2022 13:00

Житель Богородицка продает за 6,5 млн рублей кота, которого "держал на руках президент"

По крайней мере, так утверждает автор объявления
Источник:kp.ru
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Житель Богородицка продает за 6,5 млн рублей кота, которого "держал на руках президент"

Житель Богородицка продает за 6,5 млн рублей кота, которого "держал на руках президент"

На одном из известных сайтов по продаже товаров из рук в руки появилось объявление от жителя Богородицка в Тульской области: мужчина предлагает купить кота за 6,5 млн рублей. Ценность животного, по утверждению продавца, в том, что однажды его на руках держал действующий президент РФ.По мнению продавца, коллекционеры должны оценить.

Автор уточняет, что цена временная, и завтра станет выше, но возможен небольшой торг. Также хозяин согласен обменять кота на Mercedes-Benz E 200, Kawasaki Ninja 600 или дом.