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Звезды6 января 2022 11:39

В Туле пройдет «Мандариновый сочельник» на площади Ленина

Туляков и гостей города ждут концерты, спектакль и пиротехническое шоу
Источник:kp.ru
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В Туле пройдет «Мандариновый сочельник» на площади Ленина

В Туле пройдет «Мандариновый сочельник» на площади Ленина

Фото: материалы пресс-служб

В канун Рождества, 6 января, туляков и гостей города ждет «Мандариновый сочельник» от театра «Эрмитаж, который пройдет на площади Ленина в Туле. В программу праздника входят:

- с 15:00 до 15:45 — концерт позитив-бенда «Jazzophrenia»;

- с 15:45 до 16:00 — интерактивная программа «Мандариновый сочельник» от театра «Эрмитаж»;

- с 17:00 до 18:00 — концерт ансамбля русской песни Нины Богомоловой;

- с 18:00 до 19:00 - показ уличного спектакля театра «Эрмитаж» «Мандариновая принцесса»;

- в 19:00 — пиротехническое шоу.

Помимо этого, на Казанской набережной и улице Металлистов продолжается фестиваль «Новогодняя креативная елка — 2022», а за понравившихся участников и их елки можно голосовать до7 января, 12:00. Завтра же в 18:00 на Казанской набережной торжественно наградят победителей.