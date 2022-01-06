Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 10:04

150 машин и 270 рабочих расчищают улицы Тулы от снега

Работа ведется в усиленном режиме по всему городу
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
150 машин и 270 рабочих расчищают улицы Тулы от снега

150 машин и 270 рабочих расчищают улицы Тулы от снега

Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается усиленная работа по расчистке улиц от снега. Около 150 спецмашин и 270 рабочих в усиленном режиме расчищают дороги, тротуары, общественные пространства и поселения Большой Тулы. Также работают над расчисткой подземных пешеходных переходов, трамвайных путей, подходов к остановочным павильонам, особое внимание уделяется спускам и подъемам.

Работы шли и ночью - снег вывозили с улиц Демидовская плотина и Демидовского моста и путепровода, а также с Восточного обвода. Днем работы продолжаются на Восточном обводе и на площади Ленина в районе Губернского катка.