150 машин и 270 рабочих расчищают улицы Тулы от снега Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается усиленная работа по расчистке улиц от снега. Около 150 спецмашин и 270 рабочих в усиленном режиме расчищают дороги, тротуары, общественные пространства и поселения Большой Тулы. Также работают над расчисткой подземных пешеходных переходов, трамвайных путей, подходов к остановочным павильонам, особое внимание уделяется спускам и подъемам.

Работы шли и ночью - снег вывозили с улиц Демидовская плотина и Демидовского моста и путепровода, а также с Восточного обвода. Днем работы продолжаются на Восточном обводе и на площади Ленина в районе Губернского катка.