В центре Тулы в ДТП с опрокинувшимся УАЗом пострадали два человека Фото: Алексей ФОКИН

Утром 6 января в центре Тулы на пересечении улиц Староникитской и Оборонной произошло ДТП: там столкнулись автомобиль УАЗ-«буханка» и «Лада» (ВАЗ-2114).

От удара УАЗ закрутило и опрокинулся на бок, в результате пострадали двое - водитель и пассажир «буханки», получившие сотрясение мозга. У одного из пострадавших, 62-летнего водителя, также сломаны ребра. От госпитализации оба отказались.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.