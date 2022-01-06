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Происшествия6 января 2022 9:32

В центре Тулы в ДТП с опрокинувшимся УАЗом пострадали два человека

Оба мужчины получили сотрясение мозга, у водителя сломаны ребра
Источник:kp.ru
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В центре Тулы в ДТП с опрокинувшимся УАЗом пострадали два человека

В центре Тулы в ДТП с опрокинувшимся УАЗом пострадали два человека

Фото: Алексей ФОКИН

Утром 6 января в центре Тулы на пересечении улиц Староникитской и Оборонной произошло ДТП: там столкнулись автомобиль УАЗ-«буханка» и «Лада» (ВАЗ-2114).

От удара УАЗ закрутило и опрокинулся на бок, в результате пострадали двое - водитель и пассажир «буханки», получившие сотрясение мозга. У одного из пострадавших, 62-летнего водителя, также сломаны ребра. От госпитализации оба отказались.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.