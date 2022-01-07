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Звезды7 января 2022 12:01

В Тульском кремле покажут рождественскую сказку «Свет звезды чудесный» 7 января

Начало представления, на котором ждут всех желающих, в 18:00
Источник:kp.ru
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В Тульском кремле покажут рождественскую сказку «Свет звезды чудесный» 7 января

В Тульском кремле покажут рождественскую сказку «Свет звезды чудесный» 7 января

Фото: материалы пресс-служб

7 января в Тульском кремле покажут рождественскую сказку «Свет звезды чудесный». Туляков ждут на представление в 18.00.

Вместе с Рождественской звездой, в сопровождении традиционных песнопений и ярких образов песочного шоу зрители программы вспомнят историю рождения Христа, почему наряжается ёлка, пропутешествуют по старинным зимним праздникам. А перед спектаклем Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей поздравлениями, играми и забавами.