В Тульском кремле покажут рождественскую сказку «Свет звезды чудесный» 7 января Фото: материалы пресс-служб

7 января в Тульском кремле покажут рождественскую сказку «Свет звезды чудесный». Туляков ждут на представление в 18.00.

Вместе с Рождественской звездой, в сопровождении традиционных песнопений и ярких образов песочного шоу зрители программы вспомнят историю рождения Христа, почему наряжается ёлка, пропутешествуют по старинным зимним праздникам. А перед спектаклем Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей поздравлениями, играми и забавами.